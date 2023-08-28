Усик ответил на обвинения тренера Дюбуа в мошенничестве

Украинский боксер Александр Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media прокомментировал слова тренера британца Даниэля Дюбуа, с которым он боксировал 27 августа.

«У него словесный понос», – сказал Усик.

После боя тренер Дюбуа обвинил Усика в том, что он симулировал удар ниже пояса в пятом раунде. Тогда украинец упал на канвас, и ему понадобилось некоторое время на восстановление. Команда британского бойца после боя заявила, что удар был чистым. Они намерены подать апелляцию на результат и требуют провести бой-реванш.

27 августа Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша). Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика.