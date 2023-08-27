Комментатор объяснил, почему не упоминал Дзюбу в своем репортаже 30 минут

Комментатор Роман Нагучев в своем Telegram-канале отметил вклад журналистов в то, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал суперзвездой.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», — сказал Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. Сначала он оскорбил корреспондента Виталия Бородина, после чего получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей. Затем Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору Михаилу Моссаковскому, который назвал гол его команды вымученным: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу с участием Дзюбы.