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Экс-игрок ЦСКА заявил, что руководству клуба стоит задуматься после массового ухода игроков

Экс-футболист Кузнецов считает, что Карраскаль неправильно себя вел с Федотовым

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал бывшего полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля за отношение к главному тренеру команды Владимиру Федотову. Его слова передает «Чемпионат».

«Уход Карраскаля — очень тревожный звонок для ЦСКА! Руководителям армейского клуба уже стоит задуматься. Игроки один за другим уходят в другие московские клубы и не хотят играть в ЦСКА. Это ненормально. До такого нельзя было доводить. Тренер всегда прав! Какой бы ситуация ни была, футболист должен делать то, что ему говорят. Карраскаль неправильно себя вел по отношению к главному тренеру», — сказал Кузнецов.

Карраскаль перешел в ЦСКА в июне 2022 года из «Ривер Плейта». До этого он несколько месяцев выступал за московскую команду на правах аренды. 27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он ни разу не попадал в заявку ЦСКА на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее уход Карраскаля в «Динамо» назвали сумасшедшей сделкой для ЦСКА.

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