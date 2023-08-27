Гаджиев высказался о словах Джикии после матча с «Ахматом»

Российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о словах капитана «Спартака» Георгия Джикии после матча с «Ахматом» — футболист заметил, что хоть красно-белые и не забили, но зато впервые в чемпионате не пропустили. Гаджиев в комментарии «Газете.Ru» заметил, что у «Спартака» подобран состав, который позволяет сбалансировать игру в атаке и обороне, но неизвестно, сколько времени это займет.

«Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы сбалансировать игру. Я же незнаком с его работой, вижу то же, что и вы. Когда игра команды не сбалансирована, мы видим, что чем лучше команда играет в обороне, как это было у «Спартака» с «Ахматом», тем хуже — в атаке, и наоборот. Это же относится к словам Джикии.

Состав команды позволяет выстроить игровой баланс, чтобы все взаимодействия были определены. Но к старту чемпионата «Спартак» оказался не готов», — указал специалист.

«Спартак» на своем поле сыграл с «Ахматом» со счетом 0:0. После шести туров москвичи с 10-ю очками идут на шестом месте, грозненцы набрали семь баллов и занимают восьмую строчку.

Ранее Гаджиев рассказал, чего не хватает «Спартаку».