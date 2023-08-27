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Футболист «Краснодара» Сулейманов продолжит карьеру в Греции

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в греческом «Арисе»

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РИА Новости

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешел в греческий «Арис» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у «Ариса» будет право выкупа за €1 млн.

Напомним, прошлый сезон Шапи провел в израильском «Хапоэль Беер-Шева», в котором играл также на правах аренды.

После окончания аренды летом 2023 года нападающий вернулся в «Краснодар». В трех стартовых турах Сулейманов не появлялся на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке страны он провел одну игру, не отметившись результативными действиями. «Краснодар» вместе со «Спартаком» является лидером чемпионата. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сулейманова составляет €2,5 млн.

Ранее Шапи заявил, что дал пощечину сопернику, руководствуясь дагестанским правилом.

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