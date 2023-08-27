Салах поедет на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медицинского осмотра в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает KSA Sport.

Таким образом, сегодня, 27 августа, египтянин может провести свой последний матч за английский клуб.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в «Аль-Иттихад».