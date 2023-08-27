Червиченко: «Ахмат» был ближе к победе, «Спартак» отскочил, он был еле живым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Его слова передает Metaratings.ru.

«Матч был больше ничейным, хотя «Ахмат» был ближе к победе: и в штангу попал мяч, и на 86-й минуте с 10 метров били в упор. «Спартак» отскочил. А так обе команды имели моменты, но эти два – ключевые. На самом деле «Спартак» мог потерять даже одно очко за ничью. «Спартак» показался каким-то еле живым», — сказал Червиченко.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее голкипер Гиорги Шелия заявил, что «Ахмат» был готов к разным моментам со «Спартаком».