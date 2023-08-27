Голкипер «Ахмата»: эта ничья не значит, что у «Спартака» какие-то не такие футболисты

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия, говоря о ничейном результате матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», заявил, что в команде надеялись обыграть красно-белых. Его слова приводит сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

«Вы говорите о «Спартаке», но не о том, как сыграл «Ахмат». Неправильно говорить о том, что у кого-то из игроков соперника что-то не получилось. Просто мы были готовы к разным моментам и в нужный момент реагировали. Но это не значит, что у «Спартака» какие-то не такие футболисты», — заявил Шелия.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожаловался на судейство после игры с «Ахматом».