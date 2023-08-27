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Капитан «Спартака» Джикия объяснил неудачу команды в матче с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Джикия назвал матч с «Ахматом» хорошей открытой игрой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, комментируя ничейный результат матча с грозненским «Ахматом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, объяснил, что не получилось у красно-белых в поединке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Реализовать моменты. Была хорошая открытая игра с хорошими моментами. Сыграли на ноль, надо отметить. Спасибо [Александру] Селихову, который выручал. Подстраховал. Огромное спасибо», — заявил Джикия.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Гиорги Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

Ранее Зарема Салихова назвала трех тренеров, которых хочет видеть в «Спартаке» одновременно.

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