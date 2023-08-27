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В «Спартаке» ответили, сказываются ли последние результаты на доверии к Абаскалю

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил о доверии к тренеру Абаскалю

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, комментируя результат шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», заявил, что самоотдача у команды была на уровне, а также ответил, влияют ли последние результаты на доверию к главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Самоотдача была на уровне. Моменты были у обоих ворот. Все могло перевернуться, но закончили 0:0. Тренерский штаб должен разобраться, что случилось, и внести корректировки. Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся», — заявил Малышев.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0. До этого красно-белые в РПЛ дважды уступили — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту».

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. В следующем матче подопечные Абаскаля сыграют с московским «Динамо» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет 29 августа.

Ранее Зарема Салихова назвала трех тренеров, которых хочет видеть в «Спартаке» одновременно.

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