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В клубе КХЛ сообщили, что канадский форвард получит российский паспорт

«Амур» запустил процесс получения гражданства России канадским защитником Кэмероном Ли

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ХК «Амур»

Генеральный менеджер клуба хабаровского «Амура» Вадим Покотило заявил, что канадский форвард Кэмерон Ли получит российский паспорт. Его слова передает ТАСС.

«Он изъявил желание получить российское гражданство, процесс запущен. Мы его поддержали», — сказал Покотило.

31 июля Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Хоккеист заявил, что это было его личной инициативой.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кэмерон Ли провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +1. Канадец пропустил заключительные матчи сезона из‑за перелома ключицы.

Напомним, что 9 августа американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт и перестал считаться легионером в России.

Ранее канадский защитник «Витязя» Джереми Рой объяснил желание легионеров получить российские паспорта.

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