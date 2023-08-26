Украинский боксер Усик обратился к Фьюри: жадное пузо, я люблю тебя

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу talkSPORT обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри в преддверии своего боя с Даниэлем Дюбуа.

«Какое у меня послание к Фьюри? У меня нет послания для Тайсона Фьюри… Увидимся, Цыганская королева… Жадное пузо, я люблю тебя», — сказал Усик.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бой между Усиком и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Это будет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (2-я защита Усика), The Ring (1-я защита Усика) в тяжелом весе.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее сообщалось, что Усик исполнил танец на открытой тренировке в Польше.