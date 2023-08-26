«Зенит» разгромил «Урал» в матче шестого тура РПЛ

Сегодня, 26 августа, состоялся матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Уралом». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась победой команды с берегов Невы со счетом 4:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

На восьмой минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. В первом тайме также отличились Матео Кассьерра и Клаудиньо. Во второй половине матча Кассьерра оформил дубль и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Зенит» и «Урал» набрали по 13 очков и располагаются на втором и третьем местах соответственно. Лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 14 баллов.

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