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Канчельскис ответил Тарасовой на слова о смене гражданства футболистами

Экс-футболист Канчельскис заявил, что нельзя смешивать политику со спортом

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание Татьяны Тарасовой в адрес футболистов из России. Его слова передает Metaratings.ru.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию ранее заявила, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство, потому что они не востребованы в мировом спорте.

«Обязательно надо менять гражданcтво, чтобы быть воcтребованным? Так получаетcя. Еcли футболиcт cоответcтвует требованиям клубов, то ему не надо менять гражданcтво. Думаю, что здеcь чиcтая политика. Нельзя cмешивать политику cо cпортом, но к cожалению, у наc вcе это cмешали.

Если я поменяю гражданство, то меня сразу начнут приглашать во все клубы? Или я лучше играть буду? Как я играл, так и буду играть. Поэтому это неправильно сформулированная вещь. Мне это непонятно. Если я приму гражданство, я не начну быстрее бегать или больше забивать», – сказал Канчельскис.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российский футболист отказался от предложения играть за сборную Сербии.

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