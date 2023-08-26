Мамаев рассказал о драке в сборной России на Евро-2016

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался об инциденте, произошедшем в национальной команде на чемпионате Европы 2016 года, в результате которого полузащитник получил рассечение брови.

«По словам Эдуарда Безуглова, мне досталось в тренажерном зале? Не думаю, что эту ситуацию вообще надо комментировать, так как она касается сборной. Я плохого ничего не делал и хотел сгладить углы.

Что такого в этом инциденте? Он совершенно обычный, ну, разбитая бровь. Я имею в виду обычный с точки зрения мужского коллектива. Если глобализировать, можно раздуть как угодно. Разбитая бровь, что в этом такого? В игре мне сколько раз ее разбивали, зашивали — идешь, играешь», — сказал Мамаев.

В 2020 году Денис Глушаков рассказал, что он подрался с Романом Широковым на Евро-2016 на почве клубных интересов. Глушаков выступал за московский «Спартак», а Широков в то время перешел из красно-белой команды в состав еще одного столичного клуба — ЦСКА.

«Говорю: «Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово. Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке», — рассказал Глушаков.

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