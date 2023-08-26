Олимпийский чемпион Костомаров с супругой обратились к болельщикам

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и его жена, чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина, записали в Telegram-канале видеообращение к болельщикам из Сочи.

Супруги находятся в Сочи, где участвуют в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Спортсмены поблагодарили поклонников за поддержку.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее стало известно, что проект «Ледниковый период» не выйдет в новом сезоне.