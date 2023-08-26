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Легионер «Динамо» признался, что хорошо запомнил русский мат

Капитан «Динамо» Бальбуэна заявил, что чуть-чуть говорит по-русски

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Парагвайский капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как проходит процесс изучения русского языка. Его слова передает Sport24.

«Чуть-чуть говорю по-руccки, чуть-чуть что-то понимаю. Знаю базовые вещи, но хорошо запомнил руccкий мат. Это именно то, что ты запоминаешь прежде вcего, когда начинаешь учить иноcтранный язык.

Самое грубое матерное слово на русском, которое выучил? Ох, таких слов много! Однако не могу их сказать», — заявил футболист.

32-летний защитник перешел в «Динамо» летом 2021 года. Прошлый сезон он провел в аренде в бразильском «Коринтиансе».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» после пяти туров набрало 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В ближайшем туре подопечные Марцела Лички сыграют в гостях с казанским «Рубином» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 26 августа, начало в 17.30 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» нашли способ борьбы с нецензурной бранью футболистов.

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