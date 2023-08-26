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«Плевать на этого Марио!»: ветеран ЦСКА о футболисте «Зенита»

Экс-футболист Пономарев не переживает, что Марио Фернандес ушел из ЦСКА

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса. Его слова передает Betonmobile.

«Плевать на этого Марио! Он не играл целый год, сидел в запасе и провел только пять игр за «Интернасьонал». А тут приехал и сразу стал основным игроком. Так не бывает, я не верю в это. Обычно таких наигрывать нужно, раньше были дубли. А сейчас сразу берут куда попало.

Я вообще не переживаю, что он ушел из ЦСКА. Марио — не игрок обороны. Он — свободный художник. Почему он много забивает? Потому что его никто не держит, а в обороне он не играл. Мог не возвращаться в защиту. Из-за него ЦСКА и сборная России пропускали много голов. Фернандес не умеет играть в обороне», — заявил ветеран.

«Зенит» представил Фернандеса в качестве игрока команды 17 июля. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться.

В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.

Ранее Акинфеев заявил о безразличии к переходу Фернандеса в «Зенит».

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