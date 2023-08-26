В Испании считают, что Захарян может заменить чемпиона мира и Европы

Испанский журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес, специализирующийся на клубе «Реал Сосьедад», заявил, что российский футболист Арсен Захарян подходит команде из Сан-Себастьяна. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Захарян подходит «Реалу Сосьедад». Он может дать многое, в том числе хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. «Реалу Сосьедад» не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль.

Единственное, что у меня вызывает сомнение, — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру «Реал Сосьедад» — «Газета.Ru») нужен футболист, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал журналист.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0 в матче третьего тура чемпионата Испании. Арсен Захарян появился на поле на 75-й минуте, заменив Мохамеда-Али Шоу.

20-летний россиянин перешел из московского «Динамо» в испанский клуб 19 августа. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29.

Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2020 года. В составе «Манчестер Сити» он четырежды стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), дважды обладателем Кубка Англии и трижды Суперкубка страны. В его активе пять побед в финалах Кубка английской лиги. В футболке сборной Испании Сильва стал двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

Ранее Владимир Быстров пошутил о дебюте Захаряна.