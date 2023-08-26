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Быстров пошутил о дебюте Захаряна за «Реал Сосьедад»

Экс-футболист Быстров призвал подождать результативных действий Захаряна

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что рано судить о дебюте полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» по первому матчу. Его слова передает «Матч ТВ».

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забьет гол, тогда и обсудим.

Cейчаc вcе только в его ногах, руках – не знаю. Завиcит от того, как он проявит cебя в борьбе за меcто в оcновной cоcтав. Попаcть в оcновной cоcтав «Реал Cоcьедад» гораздо тяжелее, чем в «Динамо», — сказал экс-футболист.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0 в матче третьего тура чемпионата Испании. Арсен Захарян появился на поле на 75-й минуте, заменив Мохамеда-Али Шоу.

20-летний россиянин перешел из московского «Динамо» в испанский клуб 19 августа. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна за команду.

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Футбол. Чемпионат Испании
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