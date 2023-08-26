Экс-игрок ЦСКА назвал игру клуба поганой

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал армейцев за игру в шестом туре чемпионата России против «Оренбурга». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры. Команда разбалансирована абсолютно. Не вовремя ребята все делают: пас не вовремя отдают, не вовремя занимаются обводкой. Все надо делать быстрее. Не увидел я хорошей коллективной игры. Каждый играл на своем инструменте, а оркестра нет. Нет остроты. Первый тайм вообще был никакой. Даже нельзя сказать, что они по-настоящему играли в футбол», — сказал Пономарев.

25 августа ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Голами отметились Мойзес и Лукас Вера. После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА делит третье место с «Динамо» и «Зенитом», имея на один матч больше. Лидирует «Краснодар», который также сыграл вничью с «Факелом». На одно очко меньше у «Урала», который проведет свой матч 26 августа против «Зенита».

В следующем туре подопечные Владимира Федотова встретятся с с «Зенитом».

Ранее экс-вратарь ЦСКА заявил, что нельзя обвинять в неудачах клуба сменщика Акинфеева.