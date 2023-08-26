Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок ЦСКА назвал игру клуба поганой

Экс-игрок ЦСКА Пономарев признался, что не ожидал такой игры от клуба

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал армейцев за игру в шестом туре чемпионата России против «Оренбурга». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Вообще не ожидал от ЦСКА такой поганой игры. Команда разбалансирована абсолютно. Не вовремя ребята все делают: пас не вовремя отдают, не вовремя занимаются обводкой. Все надо делать быстрее. Не увидел я хорошей коллективной игры. Каждый играл на своем инструменте, а оркестра нет. Нет остроты. Первый тайм вообще был никакой. Даже нельзя сказать, что они по-настоящему играли в футбол», — сказал Пономарев.

25 августа ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1. Голами отметились Мойзес и Лукас Вера. После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА делит третье место с «Динамо» и «Зенитом», имея на один матч больше. Лидирует «Краснодар», который также сыграл вничью с «Факелом». На одно очко меньше у «Урала», который проведет свой матч 26 августа против «Зенита».

В следующем туре подопечные Владимира Федотова встретятся с с «Зенитом».

Ранее экс-вратарь ЦСКА заявил, что нельзя обвинять в неудачах клуба сменщика Акинфеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях