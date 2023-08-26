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Игрок «Зенита» назвал самого принципиального соперника в РПЛ

Игрок «Зенита» Сергеев считает «Спартак» и ЦСКА принципиальными соперниками

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев считает, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) не нужно делить на сильные и слабые. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Для нас и «Спартак», и ЦСКА — принципиальные соперники. Впереди еще много туров, все команды будут давать нам бой. Нельзя делить команды на сильные и слабые. Но на «Спартак», конечно, особенный настрой», — сказал Сергеев.

20 августа «Зенит» в главном матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выиграл со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился бразильский полузащитник Вендел. Еще один гол на счету колумбийского форварда Матео Кассьерры. 3 сентября сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА в Москве.

После шести туров РПЛ первое место занимает «Краснодар». 25 августа подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Факелом». В случае победы над «Зенитом» «Урал» 26 августа может стать единоличным лидером чемпионата. Третье место делят сразу три команды — «Динамо», ЦСКА и «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» в матче шестого тура РПЛ.

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