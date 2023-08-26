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В РФС объяснили невызов Захаряна на матчи сборной России

Генсек РФС Митрофанов о невызове Захаряна в сборную: ему нужно адаптироваться

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл причину, почему полузащитник Арсен Захарян не попал в расширенный список Валерия Карпина на сентябрьский сбор национальной команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Обсуждали это с Карпиным. Считаю, он абсолютно прав. Захарян только перешел в новый клуб, ему нужно время адаптироваться. В общем, это сделано в интересах игрока и его развития. Мы заинтересованы, чтобы он эффективно выступал и представлял нашу страну на международной арене. На период адаптации тренерским штабом принято решение не вызывать его», — сказал Митрофанов.

Стоит отметить, что Алексей Миранчук и Александр Головин, выступающие в чемпионате Италии и Франции соответственно, были вызваны.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 25 августа он дебютировал за команду в матче против «Лас-Пальмас», но не отметился результативными действиями.

Захарян выступает за сборную России с 2021 года. Он дебютировал за основную команду в матче против Хорватии в отборе к ЧМ.

Ранее Захарян высказался о своем дебюте за «Реал Сосьедад».

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