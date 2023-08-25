Шведский теннисист завершил карьеру после дисквалификации за употребление допинга

Шведский теннисист Микаэль Имер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) заявил, что завершает профессиональную карьеру.

Ранее теннисист был дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных теста за 12 месяцев. Шведский спортсмен оспорил это решение в независимом арбитраже и был оправдан, но Спортивный арбитражный суд (CAS) после апелляции отстранил теннисиста на 18 месяцев.

«Привет, ребята! Я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Какое это было приключение! Желаю всем моим коллегам успехов в соревнованиях», — написал Имер.

24-летний Микаэль Имер перед своей дисквалификацией располагался на 51-й строчке в рейтинге, сообщает ATP. Имер — победитель одного турнира ATP в парном разряде, финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Толпара» рассказали, что тренер заставлял их принимать допинг.