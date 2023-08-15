Непомнящий цитатой из «Гарри Поттера» отреагировал на свой вылет с Кубка мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в социальных сетях отреагировал на поражение от Видита Гуджрати из Индии в 1/8 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в азербайджанском Баку.

«Добби свободен», — подписал фото Непомнящий.

По итогам двух партий с классическим контролем времени 12 и 13 августа были зафиксированы два ничейных результата. На тай-брейке с укороченным контролем времени 14 августа сильнее оказался соперник россиянина. Общий счет матча — 4:2 в пользу Гуджрати.

Непомнящий был последним россиянином на Кубке мира среди мужчин. Соперником индийца по 1/4 финала станет представитель Азербайджана Ниджат Абасов.

Кубок мира стартовал 29 июля. Турнир является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Российские и белорусские шахматисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе.

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