Юрист рассказала, что будет после окончания дисквалификации хоккеиста Федотова

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала «Газете.Ru», что голкипер Иван Федотов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года, по окончании этого срока сможет выступать за ЦСКА, с которым подписал двухлетний контракт летом. В то же время решение IIHF может быть оспорено как российской стороной, так и НХЛ и клубом «Филадельфия Флайерз», которому принадлежат права на Федотова за океаном.

«В принципе, да. Федотов сможет играть за ЦСКА после дисквалификации. Но надо не забывать, что существует возможность оспаривания данного решения. По идее, стороны должны пойти по этому пути. Любое решение, принятое первой инстанцией, подлежит обжалованию. Обжаловать могут все заинтересованные стороны. Там было две стороны, и обжаловать может любая из них, или же обе, если недовольны», — подчеркнула юрист.

Иван Федотов подписал прошлым летом с «Филадельфией» однолетний контракт, однако не смог улететь в США, вместо этого отправившись по призыву в ряды Вооруженных сил РФ. Отслужив год, хоккеист подписал соглашение с ЦСКА, за который выступал до того. При этом Национальная хоккейная лига объявила, что контракт игрока с «Флайерз» был заморожен на год, потому остается действующим. IIHF в своем решении встала на сторону североамериканцев.

Ранее Вячеслав Фетисов призвал послать IIHF «куда подальше» после решения по делу Федотова.