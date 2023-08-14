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Легенда ЦСКА заявил, что Захарян поторопился с отъездом в Европу

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что Захарян поторопился с отъездом в Европу

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Павел Бедняков/РИА Новости

Экс-защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал продажу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Рановато ему уезжать, ему всего 20 лет. Он еще не окреп, не заматерел в динамовской команде. Ему бы еще два-три года поиграть здесь, вот тогда можно было бы переходить. Я боюсь, что он там потеряется. А может быть наоборот, вырастет и спрогрессирует — черт его знает!

У нас Чалов уехал в Швейцарию никакой, поиграл там за «Базель», никто на него там, в Европе, не обратил внимания, вернулся обратно и стал чувствовать себя намного лучше. Точно так же может случиться и с Захаряном, трансфер в «Реал Сосьедад» — это очень серьезно. Футболист созревает к 23-24 годам — он начинает нормально соображать, ориентироваться на футбольном поле, взаимодействовать с партнерами.

В Испании ему придется еще больше работать, там от него будут требовать голов. Вот он пришел, и ему придется сразу проявлять себя. А если нет, то сядет на лавку и будет на голодном пайке», — заявил Пономарев.

Захарян пройдет медобследование в новой команде в ближайшее время. Если результаты тестов будут положительными, то о трансфере будет официально объявлено 15 августа.

Ранее сообщалось, что нападающий немецкого «Айнтрахта» Рафаэль Борре может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

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