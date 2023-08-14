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Фетисов о решении IIHF по Федотову: пусть засунут его в одно место

Фетисов призвал послать IIHF «куда подальше» после решения по делу Федотова

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов эмоционально высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении ЦСКА и голкипера Ивана Федотова, назвав его дебильным. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» — сказал Фетисов.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон за подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым. Сам голкипер не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии.

После окончания службы голкипер вернулся в ЦСКА и подписал новый контракт. Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 1 сентября.

Ранее Федерация хоккея России выступила с заявлением после решения IIHF по делу Федотова.

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Хоккей. КХЛ
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