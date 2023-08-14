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Призер Олимпиады: жду Костомарова на льду, а также в других шоу

Фигурист Энберт заявил, что ждет возвращения Костомарова на лед

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что верит в возвращение Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую.

Я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример», — сказал Энберт.

Серебряный призер Игр отметил, что Костомаров может вернуться как «суперквалифицированный специалист в фигурном катании» и «наставник».

«Так что жду возвращения Романа вообще во всех ипостасях», — сказал Энберт.

В данный момент Костомаров проходит реабилитацию от тяжелых последствий пневмонии и гангрены. В частности, олимпийский чемпион Турина-2006 учится бегать в протезах для ног.

Ранее фигуристы Косторная и Куница сыграли свадьбу.

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