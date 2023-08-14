Международная федерация хоккея наказала ЦСКА из-за контракта Федотова

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте вынесла решение по делу российского вратаря Ивана Федотова.

«На основании доказательств, предоставленных IIHF заинтересованными сторонами, организация установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт в НХЛ с хоккейным клубом «Филадельфия Флайерз» на сезон 2023/2024. IIHF установила, что голкипер нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьей II.4.1 Регламента международных трансферов IIHF при подписании контракта с ЦСКА», — сказано в заявлении.

IIHF приняла решение наказать ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Постановление вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года. Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии.

9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее Илья Ковальчук признался, что боится массового бегства молодых россиян в НХЛ из-за дела Федотова.