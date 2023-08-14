В Португалии отреагировали на призыв Фонсеки не продавать футболистов в Россию

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что в Португалии не смешивают политику и спорт, в ответ на призыв тренера «Лилля» Паулу Фонсеки не продавать игроков в Россию. Слова агента передает РИА Новости.

«В Португалии все понимают, что смешивать политику и спорт нельзя. Судя по всему, Фонсека забыл, что местные клубы уже осуществляли сделки с российскими командами. Думаю, никаких изменений в этом отношении не будет. Политика не должна влиять на спорт и вмешиваться во взаимоотношения между клубами», — сказал Барбоза.

Фонсека, ранее возглавлявший украинский «Шахтер», обратился к португальским клубам «Бенфика» и «Брага», которые рассматривают возможность продажи в Россию футболистов Шикинью и Витора Тормены. По данным СМИ, ими интересуются московское «Динамо» и «Краснодар» соответственно.

23 июля директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что не продал в московский «Спартак» защитника Рожерио, потому что клуб не хочет иметь дело с россиянами.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из туринского «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами.

Ранее Федор Смолов высказался о бегстве норвежского футболиста из России.