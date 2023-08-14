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В РФС рассказали о проверке инцидента с угрозами Дзюбы в адрес журналиста

КДК РФС проверит инцидент грубого обращения Артема Дзюбы с журналистом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган рассматривает эпизод с грубым общением форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистом после матча с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Слова Григорьянца приводит «Спорт-Экспресс».

«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — сказал глава КДК.

12 августа после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее адвокат рассказал, потянут ли на статью угрозы Дзюбы в адрес журналиста.

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