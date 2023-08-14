Португальский тренер призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов в Россию

Бывший главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне возглавляющий французский «Лилль», призвал португальские «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов российским клубам. Об этом он написал в социальных сетях.

«В течение недели читал, что «Бенфика» и моя «Брага» раccматривают возможноcть продажи Шикинью и Тормены роccийcким клубам. «Бенфика», которая c первых дней помогала Украине и моя «Брага», которую возглавляют отзывчивые люди c большими cердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюcь это делать.

Две недели назад российский клуб пытался купить Роджера, левого защитника «Сассуоло». Итальянский клуб отказался вступать в переговоры из-за этических соображений. Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», — написал португальский специалист.

23 июля директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что не продал в московский «Спартак» защитника Рожерио, потому что клуб не хочет иметь дело с россиянами.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из туринского «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами.

Ранее Украина призвала исключить россиян из международных спортивных союзов.