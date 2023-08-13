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Цукерберг не будет драться с Маском

Миллиардер Цукерберг заявил, что не будет драться с предпринимателем Маском

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stylebender/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский миллиардер Марк Цукерберг заявил, что не будет проводить бой против предпринимателя Илона Маска, передает The Mac Life.

«Если Илон будет серьезен насчет нашего боя, он знает, как со мной связаться. В противном случае, пора двигаться дальше. Я собираюсь соревноваться с людьми, которые серьезно относятся к этому спорту», — сказал Цукерберг.

В июне 2023 года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Причиной конфликта миллиардеров стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска. Они начали официальные переговоры о проведении поединка. Уайт выразил желание заняться этим.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что ему нет дела до поединка между Маском и Цукербергом.

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