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Минеев начал подготовку к следующему поединку прямо в зоне СВО

Боец MMA Минеев начал подготовку к следующему поединку прямо в зоне СВО

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Телеграм-канал «Владимир Минеев»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев начал подготовку к следующему поединку прямо в зоне специальной военной операци. Фотографию, сделанную во время подготовки, Минеев выложил в своем Telegram-канале.

15 сентября Минеев проведет поединок против бразильца Рафаэля Карвальо. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.

Минеев служит в зоне СВО разведчиком спецназа.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ.

Ранее Минеев выступил в поддержку саблистки Анны Смирновой после скандала с Ольгой Харлан.

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