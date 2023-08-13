Семин о российском футболе: уровень мастерства в определенных моментах очень низок

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин ответил, почему в российском футболе увеличилась результативность игр. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не уровень результативности повысился, а уровень ошибок: простых, необязательных. Игрок, который, например, вышел у «Урала», обязан был забивать в пустые ворота. Уровень таких ошибок очень большой: элементарных, простых. Отсюда такие результативные матчи. Уровень мастерства в определенных моментах очень низок», — сказал Семин.

Сейчас в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», который выиграл четыре из четырех матчей на старте чемпионата и заработал 12 очков. На второй строчке располагается «Урал», в активе которого 10 баллов. Тройку лучших с девятью очками замыкает московский «Спартак». Чемпион прошлого сезона петербургский «Зенит» занимает девятое место, набрав четыре очка.

Ранее полузащитник «Урала» Андрей Егорычев признался, что команда не была намерена проигрывать «Спартаку» в очном матче тура.