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Роналду высказался о завоевании первого трофея в Саудовской Аравии

Роналду разделил с фанатами победу в Кубке арабских чемпионов

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Португальский полузащитник Криштиану Роналду в своих социальных сетях признался, что гордится первым трофеем в составе саудовского клуба «Аль-Наср».

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великолепному достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Это также принадлежит вам!», — написал Роналду.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем.

Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не смог одержать победу в первом матче без Мбаппе и Месси.

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