Комментатор Уткин о Дзюбе: нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались

Известный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале эмоционально высказался о скандале с журналистом, в который попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка… Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть — неостановим. Следим», — написал Уткин.

После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что Дзюба озвучивал свои похотливые желания, угрожая журналисту.