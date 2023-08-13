Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комментатор Уткин о Дзюбе: нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались

Комментатор Уткин считает, что троллинг Дзюбы неостановим

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Известный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале эмоционально высказался о скандале с журналистом, в который попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«А нервишки-то у Дзюбентия совсем раздергались. Скоро, наверное, поймет, что депрессия не выдумка… Но троллинг Дзюбы вполне результативен, а стало быть — неостановим. Следим», — написал Уткин.

После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что Дзюба озвучивал свои похотливые желания, угрожая журналисту.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях