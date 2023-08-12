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Игнатьев назвал работу Гончаренко причиной удачного старта «Урала» в РПЛ

Экс-наставник сборной России Игнатьев назвал «Урал» тренерской командой

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что екатеринбургский «Урал» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны благодаря работе белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

По его словам, уральский клуб является грозой авторитетов и не боится играть не победу.

«Успехи «Урала» — это тренерская заслуга. Видно, как они играют, насколько выстроены командные взаимодействия как в атаке, так и при обороне, повышена отвественность за игровой эпизод, соответствующее отношение к дисциплине, контроль мяча.

«Урал» — это уже уверенная в себе команда, которая не просто добывает очки и счастлива ничейному результату, а играет в футбол со знанием дела, и делает это на равных с сильнейшими клубами России.

Игроки потрясающе готовы физически: много двигаются, много бегают, не дают сопернику играть. Используют все, чтобы выигрывать матчи. Это хорошая, можно сказать имиджевая команда», — заявил Игнатьев.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Спартак» проиграл «Уралу» не из-за календаря.

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