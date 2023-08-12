Фигуристы Косторная и Куница сыграли свадьбу

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу. Видео со свадьбы опубликовано в Telegram-канале Косторной.

20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Косторная — чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании. Она работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, затем перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный», прошла двухмесячный испытательный срок. Она выступила на двух этапах Гран-при в олимпийском сезоне-2021/22 и сломала руку перед чемпионатом России, который был отборочным турниром на Игры-2022. Косторная пропустила национальное первенство, из-за чего не смогла побороться за путевку на Олимпиаду.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась несколько месяцев. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. Фигуристка встала в пару с Куницей, вместе с которым осенью 2020 года выступала в шоу.

Ранее Косторная показала свой отдых на даче.