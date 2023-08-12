«Динамо» согласовало трансфер Захаряна с испанским клубом

Московское «Динамо» и испанский «Реал Сосьедад» согласовали трансфер игрока бело-голубых Арсена Захаряна, передает «Спорт-Экспресс».

Утверждается, что сделке уже ничего не помешает. Цена за игрока составит €12 млн плюс бонусы.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

Ранее Андрей Канчельскис эмоционально высказался об интересе европейских клубов к Захаряну.