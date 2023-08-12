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Василий Уткин: «Спартак» абсолютно победим

Журналист Уткин заявил, что для победы над «Спартаком» надо не бросать играть

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналист Василий Уткин поделился в своем Telegram-канале мнением о поражении московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», заявив, что «Спартак» можно победить, если не бросать играть.

«Спартак» абсолютно победим. Секрет один — не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось. Сегодняшний «Спартак» дает шанс любому сопернику», — написал Уткин.

Встреча четвертого тура РПЛ прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав десять очков.

20 августа «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее игру «Спартака» сравнили с осенней листвой.

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