Боец ММА получил жуткий перелом на турнире АСА 161

Российский боец смешанного стиля (ММА) Григорий Пономарев сломал ногу в соглавном поединке против соотечественника Мухамата Вахаева на турнире АСА 161 в Москве.

Бой завершился на 35-й секунде первого раунда. После травмы соперника Вахаеву присудили победу техническим нокаутом.

По результатам этой cхватки Вахаев вышел в полуфинал Гран-при лиги в тяжелом веcе, где вcтретитcя c роccиянином Кириллом Корниловым.

28-летний Пономарев свой предыдущий бой провел в марте 2023 года на турнире AMC Fight Nights 119, победив Юсупа Шуаева техническим нокаутом в первом раунде. В его активе шесть побед и три поражения.

33-летний Вахаев до этого выходил в клетку в декабре 2022 года на турнире ACA 150, проиграв Евгению Гончарову единогласным решением судей. На его счету 12 побед и шесть поражений.

Ранее Григорий Пономарев раскритиковал ведущего Дмитрия Губерниева.