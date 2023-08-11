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«Литвинов полностью доверился вратарю»: Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Тренер Игнатьев назвал вратаря Свинова виновным в третьем голе «Спартака»

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что голкипер «Спартака» Илья Свинов ошибся в эпизоде при третьем пропущенном мяче в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Победный мяч в ворота столичной команды на 94-й минуте забил форвард уральской команды Эрик Бикфалви.

«Вратарь отвечает за этот эпизод, это его обязанность. Раз он подсказывал, то должен был сыграть.

Вы видели, Литвинов сразу встал. Получилась несогласованность, Литвинов уже не участвовал в этом эпизоде, он полностью доверился вратарю.

Поэтому здесь можно сказать, что голкипер «Спартака» Свинов ошибся в этом эпизоде», — заявил Игнатьев.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Кечинов назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака».

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