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Кечинов: «Спартак» наиграл на ничью в матче с «Уралом»

Экс-игрок сборной России Кечинов объяснил поражение «Спартака» в игре с «Уралом»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Спартак» наиграл на ничью в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

По его словам, несмотря на хорошую игру в атаке, красно-белые на старте текущего сезона планомерно шли к этому поражению.

«С такой игрой в обороне рано или поздно это должно было произойти. Так, как «Спартак» играет в обороне, так играть, конечно же, нельзя.

Снова забили два мяча — в принципе, в каждой игре забивается много мячей, но, если брать матч в целом, то «Урал» еще простил «Спартак» — незабитый пенальти в первом тайме, удар в штангу по пустым воротам во втором.

Тем не менее, ничья на мой взгляд — более справедливый результат», — заявил Кечинов.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко с минимальным счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Урал» вышел на первое место в РПЛ благодаря победе над «Спартаком».

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