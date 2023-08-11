Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гашек заявил, что его семья в опасности из-за выступления чешского игрока в КХЛ

Гашек заявил, что его семья в опасности из-за выступления Шулака за «Авангард»

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек в своем Twitter раскритиковал хоккеиста омского «Авангарда» Либора Шулака за выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гашек заявил, что работа Шулака в России создает опасность для семьи Доминика. Также легендарный голкипер считает, что у защитника «Авангарда» в России создаются ценности, которые используются против чешского народа.

«Либор, я виню наших законодателей в том, что они не защитили нас от ваших опасных действий», — заявил Гашек.

Гашек выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2011 год. Этот клуб стал последним в карьере хоккеиста. Помимо чешских клубов, вратарь выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.

Ранее Доминик Гашек заявил, что будет добиваться от НХЛ выплат в пользу Украины.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях