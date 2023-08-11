Гашек заявил, что его семья в опасности из-за выступления чешского игрока в КХЛ

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек в своем Twitter раскритиковал хоккеиста омского «Авангарда» Либора Шулака за выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гашек заявил, что работа Шулака в России создает опасность для семьи Доминика. Также легендарный голкипер считает, что у защитника «Авангарда» в России создаются ценности, которые используются против чешского народа.

«Либор, я виню наших законодателей в том, что они не защитили нас от ваших опасных действий», — заявил Гашек.

Гашек выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2011 год. Этот клуб стал последним в карьере хоккеиста. Помимо чешских клубов, вратарь выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».

Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.

Ранее Доминик Гашек заявил, что будет добиваться от НХЛ выплат в пользу Украины.