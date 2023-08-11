Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Об этом сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, личное соглашение подразумевает двухлетнее сотрудничество с пролонгацией контракта на один год. Зарплата Неймара может составить €13 млн в год. Для перехода бразильца в столицу Каталонии необходима договоренность с «ПСЖ».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищает цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. ПСЖ» стал чемпионом Франции. В сезоне-2022/23 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии». Лучшим результатом парижан в этом турнире является проход в финал сезона-2019/20. Неймар принял участие в шести матчах (2+2).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласился отпустить Неймара в «Барселону».