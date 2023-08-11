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Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии по религиозным принципам

Роналду могут арестовать за христианский жест после гола в матче «Аль-Насра»

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STR/AP

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть арестован из-за христианского жеста во время матча Клубного кубка арабских чемпионов против иракской «Аль-Шорты» (1:0).

Звездный форвард отметился голом в этом матче. Празднуя взятие ворот, Криштиану перекрестился на бегу. В Саудовской Аравии любые христианские жесты считаются преступлением, так как считается, что человек, демонстрирующий их, стремится обратить других людей в свою веру.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым в чемпионате, пропустив вперед себя «Аль-Иттихад».

Последним европейским клубом Роналду был английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду опубликовал пост после выхода команды в финал Кубка арабских чемпионов.

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