Роналду может грозить арест в Саудовской Аравии по религиозным принципам

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть арестован из-за христианского жеста во время матча Клубного кубка арабских чемпионов против иракской «Аль-Шорты» (1:0).

Звездный форвард отметился голом в этом матче. Празднуя взятие ворот, Криштиану перекрестился на бегу. В Саудовской Аравии любые христианские жесты считаются преступлением, так как считается, что человек, демонстрирующий их, стремится обратить других людей в свою веру.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым в чемпионате, пропустив вперед себя «Аль-Иттихад».

Последним европейским клубом Роналду был английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду опубликовал пост после выхода команды в финал Кубка арабских чемпионов.