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Игрок «Зенита» разочарован обманом руководства и хочет уйти в клуб АПЛ

Игрок «Зенита» Барриос намерен перейти в английский «Ноттингем Форест»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о недовольстве полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса решением руководства клуба не продавать его в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест».

Зимой 2023 года англичане проявили интерес к колумбийцу и хотели его получить бесплатно, так как тот не подписал дополнительное соглашение с клубом об отказе воспользоваться правом Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контракта. Барриос рассказал руководству сине-бело-голубых о предложении «Ноттингема», но ему предложили подождать до лета, чтобы завоевать очередной трофей. В апреле 2023 года колумбиец согласовал личный контракт с клубом АПЛ.

Летом 2023 года «Ноттингем» предложил «Зениту» за Барриоса €4 млн. Петербуржцы, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявили, что дешевле €20 млн не продадут своего игрока. Сине-бело-голубые просят колумбийца не уезжать до матча со «Спартаком». Сообщается, что футболист уже разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.

Ранее экс-игрок «МЮ» назвал условие, при котором Головин мог бы вернуться в РПЛ.

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