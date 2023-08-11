Клуб топ-4 Ла Лиги согласовал контракт с Захаряном

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, «Реал» уже достиг договоренности о личном контракте с футболистом, сейчас идут переговоры с «Динамо». Клубы обсуждают сумму трансфера, сроки оплаты и прочие детали. Mundo Deportivo заявляет, что переход россиянина обойдется в €12 млн. Захаряна рассматривают на замену Давиду Сильве.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

Ранее экс-футболист «Спартака» призвал Захаряна не уезжать в Европу.